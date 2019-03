Tienen dooft de lichten op Earth Hour vdt

25 maart 2019

17u20 0

Op zaterdag 30 maart doven we wereldwijd de verlichting ter gelegenheid van Earth Hour. Ook de stad Tienen doet mee. Tussen 20.30 en 21.30 uur wordt de straat- en monumentverlichting uitgeschakeld in het centrum van de stad en in de deelgemeente Bost.

Met deze kleine inspanning kan iedereen zijn inzet tonen in het bereiken van concrete en ambitieuze maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Hoe meer mensen het licht doven tijdens Earth Hour’ hoe belangrijker het signaal naar de overheden toe dat ze zich ten volle moeten engageren.

De straat- en monumentverlichting wordt zaterdag een uurtje gedoofd op de Grote Markt, Peperstraat, Wolmarkt, Nieuwstraat, Beauduinstraat, Oude Kleerkopersstraat, Veemarkt, Oude Leuvensestraat, Ketelmakersstraat, deel Kliniekstraat, Kattenstraat, Kleine Kattenstraat, St.-Jorisplein, Rijschoolstraat, Leuvensestraat, Gilainstraat, Academiestraat, Ooievaarstraat, Paardenbrugstraat en Bost centrum. De stad hoopt dat alle inwoners en handelaars deze actie ondersteunen.