Tienen brengt hele week ode aan Mozart STAD VIERT 255STE VERJAARDAG DAT COMPONIST HIER LOGEERDE VANESSA DEKEYZER

06 september 2018

02u24 0 Tienen Dit jaar is het 255 geleden dat Wolfgang Amadeus Mozart in de herberg 'De Tinnen Schotel' in Tienen logeerde. Daarom staat de stad van maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober volledig in het teken van Mozart. Kers op de taart wordt het concert op woensdag.

Ruim een jaar geleden las Bart Debbaut, zaakvoerder van De Gouden Schaar, in een biografie dat Wolfgang Amadeus Mozart tijdens zijn eerste Europese reis in 1763 in Tienen is geweest en er de nacht heeft doorgebracht. Een jaar later, exact 255 jaar na de aankomst van de jonge Mozart, organiseert hij samen met de Academie Regio Tienen, de Tiense Strijkers, CC De Kruisboog en enkele Tiense handelaars een hulde aan een van 's werelds grootste componisten onder de vorm van een 'Mozartweek'.





"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik las dat Mozart in Tienen is geweest, al was het maar één nacht", vertelt Bart enthousiast. "Meer nog, Tienen is niet alleen de eerste Vlaamse stad waar hij halt hield, het is naast Brussel, Antwerpen en Gent de enige Vlaamse stad waar hij ook heeft overnacht. Het verwonderde me dan ook dat er vijf jaar geleden, bij de 250ste verjaardag van zijn doortocht weinig of geen aandacht aan werd besteed. Dat kan anders, dacht ik, en dus contacteerde ik een aantal handelaars: samen met De Gouden Schaar zijn ook BMW Van Osch, Design Peeters en Fintro Vanrijkelen de grote sponsors van het grote concert dat we organiseren op woensdag 3 oktober.'





Lezingen, film en concerten

Het blijft niet bij dat concert: Bart contacteerde ook de Academie, CC De Kruisboog, de Tiense Strijkers en de stad. "Voor we het wisten hadden we een hele Mozartweek op papier uitgetekend. En kijk: van 1 tot en met 5 oktober is het zover", vertelt hij enthousiast. Het programma van de Mozartweek is goed gevuld met twee lezingen, een film over Mozart en een concert van de Tiense Strijkers. Kers op de taart wordt het concert op woensdag 3 oktober in de Manege. "Topmuzikanten Liebrecht Vanbeckevoort (piano) en Roeland Hendrikx (klarinet) brengen, samen met het kamerorkest Casco Phil, een ouverture uit 'Nozze di Figaro', de 'Jupitersymfonie', het '23ste pianoconcerto' en het prachtige 'klarinetconcerto'. Niet te missen voor al wie van Mozart houdt of kennis wil maken met zijn virtuoze genialiteit."





Ook de lezing van Bart Stouten, bekend als presentator van Klassiek Leeft op Radio Klara, is niet te missen, net als de lezing van Marc Erkens, die nu in elk cultureel centrum wordt gevraagd na zijn gesmaakte optredens tijdens Culture Club op Canvas. En natuurlijk mogen de Tiense Strijkers niet vergeten worden: zij zullen werkjes brengen van de 'jonge' Mozart. "Het zijn werken die geschreven zijn in de periode toen hij in Tienen verbleef. Hij was toen zeven jaar. Nog maar eens een bewijs van zijn genialiteit!", besluit Debbaut. Tickets zijn te verkrijgen bij cc De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20.