Tienen blijft verder vergroenen Vanessa Dekeyzer

21 maart 2019

17u12 0 Tienen De lente is in het land en dat betekent dat alles in bloei komt te staan. Dat is goed te merken in het Tiense stadscentrum waar het gras ‘en masse’ komt piepen tussen de straatstenen.

Het centrum van Tienen ziet er vandaag op bepaalde plaatsen onverzorgd uit. Dat heeft voor een groot deel te maken met het pesticidenverbod, waardoor de grasgroei tussen de kasseien moeilijk te bedwingen is. “De nieuwe Grote Markt krijgt een gesloten voeg, waar gras niet in kan kiemen”, zegt schepen Tom Roovers (Groen). “Maar met de oude opbouw van de markt kan het gras nog wel kiemen. Persoonlijk heb ik geen probleem met gras in voegen, maar het is niet de bedoeling dat het hoog komt te staan of dat er onkruid in groeit, en al zeker niet in het historisch centrum. Daarom wordt er vooral ingezet op vegen, maar één van de twee wagens heeft een tijdje in panne gestaan, wat meteen voor een achterstand heeft gezorgd bij dit goede weer.”

Ook vorig jaar was een van de veegmachines lang in hertstelling wat toen een groene Veemarkt opleverde, net als vandaag. En ook het Heldensquare heeft een bijzonder groene look gekregen. “We kunnen naast vegen ook branden of stomen, maar die methodes zijn arbeids- en energie-intensiever”, aldus schepen Roovers. “Maar als het nodig is, schakelen we wel over op dergelijke methodes.”

Niet alleen het groene uitzicht van het centrum, ook de verschillende betonvlakken die ‘voorlopig’ aangelegd werden tijdens een archeologisch vooronderzoek, zorgen voor een lelijk zicht van de markt. Het was hier de bedoeling om opnieuw kasseien in te leggen na de heraanleg van de Markt, maar die heraanleg wordt steeds verder vooruit geschoven zodat de betonvlakken wat langer blijven liggen dan gepland.

Er waren drie offertes ingediend voor de vernieuwing van de Markt maar die lagen allen een stuk hoger dan door de stad geraamd. Het bestuur stelde daarop een bureau aan om de stad juridisch bij te staan in dit dossier. “We zijn nu terug gestart met het bekijken van de procedures”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Hopelijk kunnen we snel een aannemer aanduiden.”