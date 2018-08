Tiende dorpsfeesten 31 augustus 2018

02u32 0

Op zaterdag 1 en zondag 2 september is er de 10de editie van de Dorpsfeesten in Vissenaken. Op zaterdag is er de zevende stratenloop T-Run, vanaf 14.30 uur, en 's avonds is er Festinaken in de feesttent aan het Sint-Pieterspleintje. Get Ready, Kristof en Sergio staan op het programma. Zondag 2 september is zeer gevarieerd met om 10.30 uur een kerkconcert met Astrid Van Kelecom en Petra Heeren, doorlopend een oldtimermeeting, en in de namiddag een kunst- en ambachtenmarkt, een zeepkistenrace en Vissenaken Zingt. Zondag is er ook barbecue en allerhande gratis amusement zoals clowns, kinderdisco, paardenmolens en kermisattracties (HCH)