Tien maanden cel voor discriminatie en kopstoot? Stefan Van de Weyer

21 december 2018

11u31 0 Tienen Voor een twintiger uit Tienen werd bij verstek tien maanden cel en een boete gevorderd. Hij had op 12 juli 2018 in Tienen een minderjarige jongen een kopstoot gegeven. Hij verweet de toen zeventienjarige scholier op de koop toe verweten voor “homo”.

Het slachtoffer wandelde naar huis en kwam op zijn weg twee mannen tegen die op een bankje zaten. Toen de tiener langs stapte, riep één van beiden hem “homo” toe. De tiener draaide zich om en zei “Wablieft?”. De beklaagde stond onmiddellijk recht en deelde hem een kopstoot uit. Als gevolg hiervan was de minderjarige enkele dagen tijdelijk arbeidsongeschikt. De dader ging niet in op de minnelijke schikking en bleef ook afwezig op de Leuvense strafrechtbank. “Dit discriminerende gedrag tegenover een minderjarige kan niet getolereerd worden vandaar dat ik tien maanden cel en 800 euro boete vorder”, was het openbaar ministerie van mening. Uitspraak bij verstek op 23 januari.