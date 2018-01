Tien maanden cel gevorderd voor volhardende dievegge 02u27 0

Voor een 68-jarige vrouw uit Hasselt is tien maanden cel en 600 euro boete gevraagd op de Leuvense rechtbank. Ze had op 12 november en 26 december 2016 in de Carrefour op de Albertvest in Tienen respectievelijk ter waarde van 71,49 en 35 euro aan levensmiddelen gestolen. "Ze is een bekende voor de rechtbank, maar haar probleem blijf bestaan", oordeelde de rechter. De procureur des konings vorderde de celstraf met boete "gezien de volharding bij deze winkeldievegge". De raadsman van de Hasseltse hoopte op een straf met uitstel en daaraan verbonden probatievoorwaarden gezien zijn cliente financiële problemen had. Vonnis op 9 februari. (SVDL)