Three’s company in Pand 10 Christian Hennuy

23 januari 2019

12u08 0

Op zaterdag 26 januari van 20 tot 22 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet, het live optreden van Three’s company. ‘Three’s company’, dat is levendige en soms ingetogen eurofolk, met invloeden van traditionele folk tot Charles Chaplin via Canadese frisse folk en Cajungeweld terug naar eigen composities met een licht Amélie Poulaingehalte. Tjerrie Verhellen, Simon Shrimpton Smith en Wim Raymaekers zijn de muzikanten. De toegang is gratis.