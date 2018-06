Thérèse en Felix vieren briljanten jubileum 13 juni 2018

Groot feest in de familie Tutenel van de gekende meubelzaak MS 2000 in Tienen. Felix Tutenel (85), afkomstig uit Sint-Margriete-Houtem, en Thérèse Vandeborne (89), afkomstig uit Binkom, vierden hun briljanten huwelijksverjaardag. Het koppel trad op 3 juni 1953 in het huwelijk, waarna ze in Tienen gingen wonen. Daar richtten ze datzelfde jaar hun meubelzaak op. Vandaag is de zaak aan de derde generatie toe. De twee kleinzonen staan in voor het reilen en het zeilen ervan. Thérèse en Felix kregen twee zonen en hebben zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze zijn allebei nog heel actief. Thérèse kookt nog elke dag voor de familie en Felix is actief in de duivensport.





(VDT)