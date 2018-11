Theo Francken signeert in Standaard Boekhandel Tienen vdt

22 november 2018

Brexit, euroscepticisme, aanslagen, culturele angst voor de islam… Europa beleeft roerige tijden. In ‘Continent zonder grens’ betoogt staatssecretaris Theo Francken overtuigend dat onder meer de massale immigratie daarvoor verantwoordelijk is. In zijn directe stijl bespreekt hij de drijfveren achter de ‘lange mars op Europa’, die honderdduizenden jonge mannen uit Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië elk jaar opnieuw ondernemen. Theo Francken komt op zaterdag 24 november tussen 11 en 12.30 uur afgezakt naar de Standaard Boekhandel in de Nieuwstraat in Tienen voor een signeersessie.