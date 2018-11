Thelma in Kruisboog Christian Hennuy

18 november 2018

20u06 0

In het kader van het Holebifilmfestival wordt op maandag 19 november de film ‘Thelma’ vertoond.

Op maandag 19 november van 20.15 uur tot 22.10 uur is er in de theaterzaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein, de filmvertoning van ‘Thelma’, in het kader van het Holebifilmfestival. De inhoud kort: de verlegen Thelma verhuist van haar religieuze familie op het Noorse platteland naar Oslo om er te gaan studeren. Daar ontmoet ze Anja, tot wie ze zich bijzonder aangetrokken voelt. Tegelijkertijd komt ze tot het besef dat ze over angstaanjagende, bovennatuurlijke krachten beschikt. Toegang 4 euro.