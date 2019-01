The Occajunals in Pand 10 Christian Hennuy

16 januari 2019

The Occajunals uit Boutersem brengen traditionele cajunmuziek op zaterdag 19 januari van 20 tot 22 uur in Pand 10 aan het Stationsplein in Tienen. Dit muziekgenre stamt uit de broeierige moerassige regio in Zuid-West Louisiana en is ontstaan uit een mengeling van twee eeuwenoude culturen: de traditionele muziek uit Franstalig Canada en de lokale Creoolse muziek. Dit zorgt voor stuk voor stuk doorleefde nummers, bij momenten opzwepend, dan weer meeslepend. Met een zevenkoppige bezetting, namelijk accordeon, viool, zang, gitaar, bas, dobro en percussie, gaan The Occajunals er met energie, intensiteit en passie vol tegenaan.