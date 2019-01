Technische vernieuwing van de raadzaal kost 120.000 euro Vanessa Dekeyzer

12 januari 2019

10u29 0 Tienen Binnen enkele dagen start men met de technische vernieuwing van de raadzaal, waardoor het vanaf de gemeenteraad van februari mogelijk zal zijn om de zitting via de computer te volgen vanuit je eigen living. Dat kan live via de uitzending of via video achteraf. Kostenplaatje: 120.000 euro. “Zo zijn we tenminste mee met onze tijd”, zegt kersvers burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

De stad Diest startte in juni met het live streamen van de gemeenteraad via de plaatsing van camera’s in de raadzaal. De investering bedroeg daar om en bij de 42.000 euro. “Dat project is niet te vergelijken met hetgeen wij gaan doen”, zegt Tiens burgemeester Katrien Partyka. “Diest heeft enkel een uitbreiding gekocht op de al bestaande microfoons. Glabbeek heeft een vergelijkbare investering gedaan. Bij ons gaat het om een volledige technische vernieuwing van de raadzaal, gaande van de geluidsinstallatie voor zittingen van de gemeenteraad, voor huwelijken en recepties, tot de projectie via beamer en scherm en het stem-en discussiesysteem. Het hele systeem wordt afgestemd op elkaar en is eenvoudig bedienbaar.”

De investering is volgens Partyka meer dan nodig. “De geluidsinstallatie van de raadzaal in Tienen is maar liefst 25 jaar oud! De zittingen waren dan ook bijzonder moeilijk te volgen door de slechte verstaanbaarheid. Het was dus goog tijd dat we de nodige investeringen deden. Daarnaast zijn er ook heel wat wettelijke nieuwe verplichtingen. We slagen hier dus twee vliegen in één klap. We kiezen ervoor om het woordelijk verslag te vervangen door een auditief en video verslag én iedereen kan dus mee volgen van thuis uit.”

Voor dit videoverslag zijn drie camera’s nodig. Eén met algemene zaalbeeld en twee beweegbare camera’s. Alles gebeurt in autoregie. “We willen transparant en toegankelijk zijn”, aldus de Tiense burgemeester. “Daarnaast zijn we op deze manier mee met de tijd en sparen we ettelijke bossen uit. Door de centraal gestuurde en afgeschermde iPads moeten we niet niet langer agenda’s afdrukken en bedelen. Bedoeling is dat we met deze installatie toch wel een serieus aantal jaren verder kunnen, afhankelijk van de technische evolutie. En misschien zullen niet veel mensen de raad volgen, maar het is belangrijk dat de mogelijkheid bestaat.”

In Diest zijn de eerste cijfers wel bekend. Zo werd de eerste zitting van juni door 24 personen live gevolgd en 96 anderen bekeken de opname van de vergadering achteraf. In de zomermaanden waren er geen vergaderingen van de gemeenteraad. De zitting van september werd door 158 mensen live gevolgd en 122 mensen bekeken de opname later. Voor oktober ging het om 148 live kijkers en 114 achteraf. De raad van november tenslotte werd door 72 mensen live gevolgd en door 55 mensen nadien.