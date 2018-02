Techniek-en Wetenschaps-academie gaat opnieuw van start 17 februari 2018

De Tiense Erfgoedsite wordt ook dit voorjaar op woensdagnamiddag een trekpleister voor kinderen die aan de slag willen met techniek en wetenschap. Samen met hogeschool UC Leuven-Limburg organiseert de stad opnieuw workshops voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar in het kader van de Techniek- en Wetenschapsacademie (T&W Academie). Deze vinden plaats op 28 februari, 14 en 28 maart, 18 april en 16 mei. Wat er die dagen allemaal te beleven valt, kom je te weten op www.tienen.be. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per workshop. Inschrijven kan vanaf maandag 19 februari via www.tienen.be/inschrijving-jeugdactiviteiten. (VDT)