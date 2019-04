TD Jogging kent opnieuw succes vdt

10 april 2019

09u10 2

De jaarlijkse TD-jogging in Tienen op 30 maart en in Diest op 6 april was weer een succesvolle editie. De S-Plus afdelingen van Tienen en Diest danken hierbij de deelnemers en maken al afspraak voor volgend jaar.

In totaal kwamen 245 joggers aan de start en werd er telkens in mooi weer gelopen. In Tienen werd gekozen voor een landelijke jogging in en rond het sportcentrum Houtemveld terwijl in Diest een parcours op het provinciedomein Halve Maan onder de lopers hun voeten werd gegooid. Na de jogging werden in beide steden prachtige prijzen verdeeld onder de verschillende leeftijden. Iedere deelnemer kreeg na afloop ook een geschenkje. Voor de aanwezigen was er bovendien nog een tombola zodat iedereen tevreden naar huis ging.