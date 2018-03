TD-jogging aan Houtemveld 20 maart 2018

In 2018 wordt een TD-jogging georganiseerd in Tienen en in Diest. S-Sport Brabant wil hoofdzakelijk 50-plussers doen bewegen, maar de jogging staat open voor iedereen. Er kan telkens gekozen worden tussen 5 en 10 kilometer.





Op zaterdag 24 maart kan elke sporter deelnemen aan de jogging in Tienen, zowel mannen als vrouwen. De jogging start om 15 uur aan het Houtemveld. Inschrijven kan via 016/20.88.69 of splusleuven@ gmail.com. Voorinschrijvingen kosten 4 euro, ter plaatse 5 euro. De jogging in Diest vindt plaats op 30 maart in het domein 'Halve Maan'. Info: www.tdjogging.be (HCH)