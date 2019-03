TD jogging aan Houtemveld Christian Hennuy

28 maart 2019

S-Plus organiseert op zaterdag 30 maart, een TD Jogging aan het Houtemveld, Sporthalstraat 12 in Tienen. De S-Plus afdelingen van Diest en Tienen nodigen iedereen, ongeacht de leeftijd, uit voor een sportieve en gezonde belevenis. Er zal een jogging van 5 km of 10 km kunnen gekozen worden. Natuurlijk zijn G-sportievelingen ook welkom op deze joggings. De start gebeurt om 15 uur. Na de plussersloop zijn er prijzen voor elke leeftijdscategorie voor mannen en vrouwen. De oudste en jongste deelnemers bij de mannen en vrouwen krijgen een aparte prijs, en elke deelnemer ontvangt een welkomstgeschenk. Wie de jogging in Tienen mist kan op zaterdag 6 april nog terecht in de Halve Maan in Diest. Info: 016/20. 88. 69