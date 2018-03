Taxichauffeurs zijn wanhoop nabij VERKEERSELLENDE BLIJFT DUREN STANDPLAATSEN GESCHRAPT VANESSA DEKEYZER

22 maart 2018

02u29 0 Tienen De moeilijkste job ter wereld? Ongetwijfeld taxichauffeur in Tienen. Door de vele wegenwerken is er haast geen doorkomen aan. Met de make-over van het Stationsplein zijn AB Taxi en Taxi Tienen tijdelijk hun standplaatsen kwijt. "We vrezen dat de treinreizigers ons niet meer zullen vinden", zegt Sabrina Willems.

De frustraties lopen hoog op bij de taxichauffeurs in Tienen. "Overal zijn er werken bezig! Al jaren timmert men aan de Vesten, maar er zijn ook onlangs werken gestart aan de Vierde Lansierslaan, De Grote Markt en nu ook aan het Stationsplein", zegt Willems. "Door alle omleidingen, die hiermee gepaard gaan, verliezen we heel wat tijd en dat betekent voor ons inkomstenverlies."





In plaats van drie ritten per uur kunnen de chauffeurs er nu nog met wat geluk twee doen. "Zeker tijdens de drukke ochtend-en avondspits is dat het absolute maximum", zegt Willems. "Ik schat toch dat het verlies per dag zo'n 40 euro bedraagt per auto. Wij rijden met AB Taxi en Taxi Tienen met vijf chauffeurs. Zij zijn deze situatie echt zat, net als de klanten trouwens. Zij klagen over het te laat komen van hun taxi en dan is het stressen om tijdig de bus of trein te kunnen nemen of om de gemaakte afspraak te halen."





Standplaatsen weg

Daar komt nu nog bij dat de taxiplaatsen aan het station tijdelijk verplaatst zijn naar de Zijdelingsestraat ter hoogte van Frituur Walter. "Aan het station staan helaas geen borden die naar onze nieuwe staanplaatsen verwijzen, waardoor mensen ons niet vinden en dan maar te voet verder gaan in plaats van een taxi te nemen", stelt Willems vast. "Ook aan de voorlopige bushaltes is er geen enkele aanduiding naar de voorlopige taxiplaatsen, zodat mensen die van de bus komen, niet weten waar wij nu opgesteld staan."





Schepen van Mobiliteit, Tom Roovers (Groen), toont begrip voor de taxichauffeurs. "Het is momenteel inderdaad moeilijk. De werken op het Stationsplein zijn echter van korte duur. Volgende week ligt de onderlaag erin en kunnen personenwagens, dus ook taxi's, er weer over rijden en kunnen ze ook opnieuw hun vast standplaats innemen. Wat de Grote Markt betreft, verandert de situatie van dag tot dag. Er wordt hard doorgewerkt, zodat er voor Pasen geen werken aan het wegdek meer zullen zijn. Na Pasen start de volgende fase van de werken aan de Vesten. Hierdoor zal de verkeerssituatie opnieuw wijzigen. Hierover volgt nog meer info via het Agentschap Wegen en Verkeer."