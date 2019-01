Tast uw humor-grenzen af Christian Hennuy

Op maandag 4 februari van 20 tot 21.30 uur is er in de polyvalente theaterzaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein 20 in Tienen de lezing door Jean Paul Van Bendegem: ‘Humor, wat, waarom en hoe valt er te lachen’. De lezing heeft als voornaamste bedoeling een verkenning te presenteren van wat humor is, welke verschillende vormen van humor er bestaan, wat de effecten zijn van humor op mensen, maar ook bij chimpansees en bonobo’s, welke betekenissen de lach kan hebben en, als sluitstuk, het filosofisch meest uitdagende onderwerp: waar liggen de grenzen van de humor? Organisatie: UPV-kern Tienen. Toegang: 5 euro.