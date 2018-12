Tamara doet hartverwarmende oproep op Facebook vdt

28 december 2018

Tamara Vanbrusselen doet een opmerkelijke oproep op de Facebookpagina ‘Durf te vragen Tienen’. Ze nodigt namelijk mensen, die alleen zitten van oud op nieuw, uit om bij haar eindejaar te komen vieren. “Ik hoop gewoon dat meer mensen zich bewust worden van het feit dat veel mensen zich eenzaam voelen en misschien stellen meer mensen hun huis en familiale sfeer ter beschikking.”

‘Nodig eens een eenzame uit’, het is een motto dat vaak in de mond genomen wordt, maar niet vaak in de praktijk wordt omgezet. Tamara maakt er wel werk van. “Ik werk in een woon-en zorgcentrum en daar merk ik toch dat de aanwezigheid van familie, vrienden of kennissen belangrijk is, zeker op deze feestdagen. Veel mensen zitten helaas toch alleen en voelen zich eenzaam. Aan hen wil ik zeggen: geef mij een seintje en ik zet een stoel bij aan de feesttafel. Ik maak toch altijd te veel eten klaar. Het zou zonde zijn om dingen weg te gooien, terwijl ik er iemand plezier mee doe, toch?”

“Zo haal ik niet alleen mensen uit hun isolement maar leer ik ook zelf nieuwe mensen kennen. Dat is dus een win-win situatie”, meent Tamara. “Ik wil ook gerust andere dingen doen om mensen in nood te helpen, zoals het brengen van maaltijden aan huis. Laat het gerust even weten.”