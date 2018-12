Tachtig jaar dienst materniteit in RZ Tienen gebundeld in een boekje Vanessa Dekeyzer

13 december 2018

18u18 0 Tienen Wist je dat je vroeger op de materniteit van het Regionaal Ziekenhuis RZ Tienen de kleertjes voor je baby kreeg, en dat in ‘plissékes’ gestreken, en dat gynaecologie tot in de jaren ‘80 vooral een mannenzaak was? In het boekje ‘80 jaar materniteit’ krijg je het leven zoals het is op de materniteit in de jaren ‘60, ‘70 en ’80, aangevuld met de blik van de nieuwe generatie zorgverleners.

Op 1 maart 1938 zoog Joseph Degeest de eerste lucht in zijn longetjes in het Heilig-Hartziekenhuis. En met hem werd ook de materniteit van Tienen geboren. Zuster Alphonsia hielp de eerste boreling samen met huisdokter Mathieu op de wereld. In het goed bewaarde geboorteboek noteerde ze zorgvuldig met pen en inkt de naam en de medische gegevens over de bevalling. Sinds de geboorte van Joseph werden er maar liefst 42.557 kindjes geboren in het RZ Tienen.

De eerste decennia stonden de Grauwzusters centraal op de materniteit van het RZ Tienen. De zusterorde had in 1925 samen met enkele artsen het ziekenhuis opgericht. Er waren geen gynaecologen en ook geen kinderartsen. Pas in 1958 begon dokter Paul Lontie op de kraamafdeling, een van de allereerste erkende gynaecologen in België. Jaren later stond pediater dokter Stephan Melchior, een pionier van de moderne neonatologie, aan de wieg van de afdeling voorpremature baby’s. Jo Vissers werd als eerste leek hoofdvroedvrouw in het Heilig Hart Tienen, in de voetsporen van de roemrijke zuster Serafine.

Die beloofde aan de toen nog kleine Bea Maris dat ze op het moederhuis mocht beginnen, als ze voor vroedvrouw zou leren. “En ze heeft woord gehouden”, vertelt de nu 57-jarige Bea. Zij werkt intussen al 36 jaar op de dienst materniteit. “Ook mijn twee zussen hebben hier gewerkt, tot grote trotsheid van mijn ouders. Ik herinner mij vooral nog het eindeloos opplooien van kompressen voor de katoenen maandverbanden. Wat waren we opgelucht toen we wegwerpmaandverband kregen!”

Bea zag de dienst op al die jaren enorm evolueren. “Eigenlijk kwam een moeder vroeger bijna niet aan haar kindje. De baby lag de hele tijd achter een glazen deur en de vroedvrouw deed de verzorging. Vandaag besteden we veel aandacht aan het contact tussen moeder en baby. Meteen na de geboorte beginnen we al met huid-op-huidcontact.”

De eerste boreling in het RZ, Joseph, bracht onlangs nog een bezoek aan de materniteit. Daar legden de vroedvrouwen het allereerste geboorteboek voor hem klaar. Met op de allereerste regel zijn naam. Wanneer hij ziet staan dat er voor zijn geboorte niet werd betaald, haalt Joseph zijn portefeuille boven om de rekening te vereffenen, maar dat hoeft niet meer, zeggen de vroedvrouwen lachend.

Alle verhalen van mensen die op de kraamafdeling het levenslicht zagen, er als jonge moeder verbleven of als enthousiaste medewerker instonden voor moeder en kind werden gebundeld. Het zijn allemaal warme getuigenissen die dankbaarheid, gedrevenheid, bezorgdheid en betrokkenheid uitstralen. Je kan deze online lezen op www.rztienen.be/80jaarmaterniteit/.