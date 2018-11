Taalpunt nu ook op maat van de jeugd vdt

22 november 2018

10u27 0 Tienen De stadsbibliotheek van Tienen breidt haar Taalpunt Volwassenen uit met een Taalpunt Jeugd. Met dit initiatief steunt de bib anderstalige inwoners en hun kinderen bij het onder de knie krijgen van het Nederlands.

In oktober werd gestart met een Taalpunt Nederlands voor volwassenen in de bib. Zo’n Taalpunt geeft ondersteuning aan anderstaligen op het vlak van Nederlandse taalontwikkeling en maatschappelijke oriëntatie. Nu wordt dit project uitgebreid met een Taalpunt Jeugd, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. “Het Taalpunt Jeugd reikt taalleermethoden aan en biedt werken aan die op specifieke noden gericht zijn”, zegt schepen van Integratie, Ine Tombeur (N-VA). “Het stimuleert anderstalige inwoners om samen met hun kinderen te lezen en voorziet in een specifiek aanbod voor anderstalige kinderen.”

Naast prenten- en leesboeken in verschillende talen en in gemakkelijk Nederlands, vinden anderstaligen in de bib ook oefenboeken, (beeld)woordenboeken, spelletjes en de ‘thuis in taal’- koffers, die specifiek werden samengesteld om voor te lezen. Het Taalpunt Jeugd is terug te vinden op de jeugdafdeling van de bibliotheek en is beschikbaar tijdens de openingsuren.