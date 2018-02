Taalbad voor anderstalige kinderen 13 februari 2018

De Tiense jeugddienst organiseert tijdens de krokusvakantie een driedaags taalbad. Al voor de tiende keer schaven anderstalige kinderen van 3 tot 12 jaar er op een speelse manier hun kennis van het Nederlands bij. De begeleiders van dienst zijn medewerkers van de jeugddienst, kleuterjuffen en monitoren van speelpleinwerking Tintel. Voor deze laatste groep is het project een leuke uitdaging, omdat ze vaak voor de eerste keer in contact komen met kinderen uit verschillende culturen. Het taalbad loopt van 13 tot en met 15 februari van 9.30 tot 15.30 uur bij de jeugddienst aan het Sint-Jorisplein 20. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan op het nummer 016/82.38.64 of via mail naar sara.ulens@tienen.be. (VDT)