Taal in Praktijk Christian Hennuy

14 januari 2019

Taal in Praktijk TIP heeft in 2018 liefst 181 ‘tickets’ geboekt. Dit wil zeggen 181 anderstaligen zijn geholpen in 16 sessies. In 2019 wil TIP de anderstaligen nog steeds verder helpen door hen oefenkansen te bieden. Anderstaligen kunnen in de praktijk oefenen wat ze op school hebben geleerd. Het accent ligt op spreken. Op zaterdag 19 januari om 19.30 uur is er hierover een infoavond in zaal 2 van CC De Kruisboog. Dan worden de oefenthema’s en de data besproken en wordt geklonken op het nieuwe jaar. TIP is gratis en wordt aangeboden door vrijwillige taalcoaches.