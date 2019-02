T-mannetje nu op app Christian Hennuy

05 februari 2019

15u40 0

Tiense Suiker heeft de game app ‘T-Man Sweet Journey’ op de markt gebracht. Het bedrijf wil zo de relatie met de consument versterken, het merk verjongen en de interactie vergroten.

Tiense Suiker voerde al in 2011 de T-Man op in televisiespots. Het ging om een mannetje samengesteld uit suikerklontjes dat bij de eerste spot de weg naar huis zocht. Een aandoenlijk verhaal op mooie muziek. In Tienen werden al heel wat activiteiten ingericht rond de T-Man. Het alombekende suikermannetje van de suikerfabrikant beleeft nu in de ‘T-Man’ game app heel wat avonturen onderweg naar een vriendje in Brussel. Vooraleer in de hoofdstad aan te komen moet hij tal van hindernissen nemen. De speler kan punten in de vorm van suikerklontjes verzamelen, door het vermijden of nemen van obstakels. Die suikerklontjes zijn nodig om aan de wedstrijd zelf ‘The Challenge’ deel te nemen. “De T-Man game is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. Maar ook volwassenen zuller er ongetwijfeld plezier aan beleven. Tiense Suiker wil via deze game de relatie met de consument verder versterken”, aldus Vincent Tits, Communication Coordinator van TS. De game is gratis te downloaden via de App Store van Apple en Google Play. Om het spel te promoten lanceerde Tiense Suiker recent reclamecampagnes op Facebook en Snapchat. Wie wil deelnemen aan The Challenge, de wedstrijd van de “T-Man” game, maakt kans op enkele leuke prijzen.