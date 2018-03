Swing Timers Big Band is 40 jaar 01 maart 2018

02u30 0

De Swingtimers Big Band geeft op 10 en 11 maart om 20 en om 15 uur een dubbelconcert in in lokaal Sinterviven in Oplinter. De band viert zijn 40-jarig bestaan. "Kim Vandeweyer leidt het concert en ook met zangeres Isabelle Fouyn en zanger Yvan Aufort zijn van de partij. Voor deze gelegenheid is er niet alleen een gastsolist, Manu Leclercq op sax, maar ook een gastorkest: het strijkersensemble 'de Tiense Strijkers' onder leiding van Jean-Jacques Machiels. Zo wordt de big band voor een aantal nummers uitgebreid met een twintigtal strijkers", aldus Marc Brouckmans.





(HCH)