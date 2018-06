Sweet City Festival 27 juni 2018

Op donderdag 28 en vrijdag 29 juni is er op de Grote Markt het 'Sweet City Festival Powered By Vanthienen', een tweedaags openluchtfeestje met o.a. Regi, Dj Licious, DJ Frank, Macha. Op donderdag is er op reuzenscherm ook de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland. Toegang 10 euro. (HCH)