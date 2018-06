Sweet City Festival is aan vierde editie toe 15 juni 2018

02u57 0 Tienen Op donderdag 28 en vrijdag 29 juni wordt de Grote Markt in Tienen de locatie voor de vierde editie van het Sweet City Festival powered by Vanthienen.

"Het wordt naar onze bescheiden mening een topeditie met onder meer Regi, DJ Licious, F.R.A.N.K., Macha en Tweedehands", zegt organisator Tim Mans. "Bovendien pakken we dit jaar uit met een podium dat ongezien is in de streek. Op donderdag plannen we een afterwork party met de WK-voetbalwedstrijd België-Engeland op groot scherm, met DJ's Wouter, Benny, F.R.A.N.K. en in primeur DJ Kevin van het populaire Eén-programma Down The Road."





"Op vrijdag is het Sweet House Music-avond met Regi, DJ Licious, Macha, Jomel, Tweedehands, Doktha Dhré, Thoulio, LaStrick en Pedroz&Nille."





Foodtrucks

"De deuren van het festival openen op beide dagen om 18 uur. Foodtrucks zorgen voor de hapjes. Kaarten zijn te koop in Patria, Bar-Bier, Opera Bar, Standaard Boekhandel en boekhandel Cluts en kosten in voorverkoop 7 euro voor donderdag en 8 euro voor vrijdag. Aan de kassa betaal je respectievelijk 10 en 13 euro."





Multiobus

"Wie dat wenst, kan gebruik maken van Multiobus, die de festivalgangers op beide dagen met de bus veilig thuis brengt. Er zijn vaste routes naar Kumtich, Hoegaarden, Linter en Glabbeek uitgestippeld.