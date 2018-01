SUV-dieven riskeren tot 7 jaar cel, maar ontkennen betrokkenheid 02u58 0 KAR De vier dieven aan het gerechtsgebouw. Tienen Voor de diefstal van vier Toyota-terreinwagens begin vorig jaar bij garage Gordons riskeren vier Brusselaars tot zeven jaar cel. Alle vier vragen ze de vrijspraak.

Begin februari 2017 werd er 's nachts ingebroken bij garage Gordons langs de Sint-Maurusweg. Via het raam van de kantelpoort raakten de daders binnen. Om de drie terreinwagens buiten te krijgen, moesten de autodieven andere auto's aan de kant duwen in de garage, met brokken als gevolg. Daarop stoven ze weg met vier SUV's, drie nieuwe exemplaren en een toonzaalmodel. Ze werden stuk voor stuk geflitst aan de oprit van de autostrade, maar uiteindelijk achtergelaten in Blanden bij gebrek aan brandstof. De demowagen reed op de Brusselse ring een politievoertuig tegen 200 kilometer per uur voorbij. Na een wilde achtervolging crashte de terreinwagen ter hoogte van het Westland Shopping center. Agenten konden slechts twee inzittenden arresteren, A.B. (34) en A.A. (25). Federaal procureur Marianne Cappelle duidde A.B., de oudste van de bende, aan als de bestuurder. Maar die verklaarde achteraan te zitten en pas ingestapt te zijn na de diefstal. Hij riskeert nu 7 jaar cel, onder andere voor poging doodslag op de agenten, na de wilde rit. De dertiger staat gekend voor diefstallen met geweld.





"Wie zat er dan wel aan het stuur en wie heeft jullie gedropt?", vroeg de procureur zich af. Een zekere 'Rachid' klonk het meermaals, maar die is momenteel onvindbaar. In de auto werden verder jerrycans met brandstof, gestolen nummerplaten en handschoenen teruggevonden. Noch in de garage, noch in de auto's werden DNA-sporen gevonden. Het telefonie-onderzoek bleek één groot mierennest. Er werden verschillende toestellen en sim-kaarten aangetroffen met schuilnamen zoals 'Inconnu'. Het parket probeerde aan de hand van gsm-masten het tijdsbestek van de vier beklaagden te reconstrueren, maar allemaal ontkenden ze. De twee andere twintigers, A.A. en I.O., riskeren respectievelijk één en vijf jaar cel. Vonnis op 13 februari. (KAR)