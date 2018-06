SuperGilles prijkt op uniek T-shirt FAMILIE WIL MET VERKOOP ZIEKENHUISKOSTEN BEETJE DEKKEN VANESSA DEKEYZER

28 juni 2018

02u53 0 Tienen De papa, mama en broer van SuperGilles hebben een kleurrijke en speelse T-shirt gelanceerd. Die moet geld in het laatje brengen, want de kosten voor de zorg voor Gilles (8) die kanker in de hersenen heeft, lopen de laatste tijd weer erg op.

In april werd ontdekt dat er zich een tweede tumor in Gilles' hoofdje had gevormd. Die werd intussen verwijderd maar de jongen ligt nog steeds in het ziekenhuis na verschillende operaties als gevolg van overdruk in zijn hoofd.





"We hebben er lastige maanden opzitten", zeggen papa Gery en mama Wendy. "De toestand van Gilles is zeer onstabiel. Het is echt schipperen tussen onze thuis en het ziekenhuis. De laatste operatie is nog maar enkele dagen achter de rug. De dokters hier doen hun uiterste best om telkens opnieuw zo snel mogelijk te opereren, zodat hij niet te lang pijn heeft. Neurochirurgie is nu druk in overleg hoe dit verder kan aangepakt worden. We hebben daar nog altijd het volste vertrouwen in en hopen dat er snel beterschap op komst is."





Normaal zou Gery deze maand de Mont Ventoux per fiets opgeklommen zijn voor Gilles, maar die uitdaging moest hij laten passeren. "Mijn plaats is hier bij Gilles nu. Ik zou het gezien de situatie ook niet kunnen opbrengen om nog eens diep te gaan in het fietsen of het lopen."





Superteam

Maar Gery bedacht samen met Wendy en Gilles' broer Beau een andere ludieke actie. "We hebben samen een T-shirt ontworpen. Op de tekening staat Gilles met een cape van Superman en Beau houdt hem vast. De twee broers vormen zo een superteam! En uiteraard ontbreekt de Belgische driekleur niet. Op die manier supporteren ook wij voor de Rode Duivels."





De T-shirtverkoop is niet alleen een ludieke, maar ook een broodnodige actie want financieel wegen de kosten opnieuw zwaar door.





"We moesten iets ondernemen", klinkt het. "Het T-shirt kost 39,99 euro. Dat bedrag gaat meteen naar de rekening van Gilles voor zijn verzorging."





De verkoop is net gestart en de bestellingen lopen al binnen.





Vakantiefoto's

"We vragen aan alle kopers, die deze zomer met vakantie gaan, om een foto te maken van iemand met het T-shirt aan van op de vakantielocatie. De bedoeling is om al deze foto's op de Facebookpagina van All Together For Supergilles te plaatsen. Wij kunnen helaas niet op vakantie gaan omdat Gilles niet stabiel genoeg is, terwijl we eigenlijk echt vakantie nodig hebben, maar krijgen door die foto's ongetwijfeld wel een fijn vakantiegevoel."





De T-shirts zijn in alle maten te verkrijgen voor kinderen en volwassenen. Wie er eentje wil bestellen, kan een mailtje sturen naar gery.vanhamel@telenet.be. Er zijn afhaalpunten in Landen en Zonhoven en ze kunnen eventueel ook per post geleverd worden.





