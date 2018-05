Superfan naar huwelijk Harry en Meghan TANJA NIESTEN VERZAMELT OOK ALLES VAN HET BRITSE KONINGSHUIS VANESSA DEKEYZER

18 mei 2018

02u33 0 Tienen Zaterdag treedt de Britse prins Harry in het huwelijk met Meghan Markle en dat spektakel wil Tanja Niesten absoluut voor geen geld missen. Al 36 jaar verzamelt Tanja alles wat met het Britse koningshuis te maken heeft.

Vandaag reist Tanja af naar Londen. Dat doet ze in het gezelschap van een vriendin en een rugzak met cava en koekjes, want het is feest. "We hebben meteen geboekt voor vier dagen, want het huwelijk van Charles en Camilla heb ik uiteindelijk niet kunnen zien, omdat dit met een dag uitgesteld werd door de begrafenis van de paus. Dat risico neem ik dit keer niet. Kamperen aan Windsor Castle ga ik niet doen, maar ik zal zaterdag wel vroeg uit de veren zijn om een goed plekje te kunnen bemachtigen."





Gestart met button

Tussen het pakken door laat Tanja ons haar 'museum' van het Britse koningshuis zien. En dat is toch wel imposant.





"De 'gekte' is gestart in 1981. "Als tienjarig meisje vond ik in de straten van Londen een kleine button met de afbeelding van Charles en Diana die dat jaar gingen trouwen. Op slag was ik gefascineerd door de prinses van Wales. Zo is de verzamelwoede begonnen."





Ook na de dood van Diana bleef Tanja het reilen en zeilen van het huis Windsor volgen en dan vooral de kinderen van Diana en Charles. "Ik was live bij het huwelijk van prins William en Kate en de trouw van Harry kan ik toch ook niet missen. Harry heeft misschien in het verleden heel wat stommiteiten begaan, maar het is hem telkens vergeven, omdat hij hetzelfde charisma en spontaneïteit heeft als zijn moeder. Dat maakt hem bijzonder populair en hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Of Meghan te min is voor hem, durf ik niet zeggen. Indertijd was Camilla ook te min voor Charles, maar iedereen was veel gelukkiger geweest mocht het koppel al vroeger getrouwd zijn. In ruil is Diana helaas naar de slachtbank gebracht, maar zij heeft de Britse economie uiteindelijk veel opgebracht. Het Britse koningshuis doet de economie nog steeds goed draaien. Dat kan je niet vergelijken met het Belgische koningshuis, dat alleen maar geld kost."





Jan Klaas en Katrijn

Tanja is duidelijk geen fan van het Belgische koningshuis.





"In Engeland hebben ze zo geen Jan Klaas en Katrijn, maar daar straalt elk lid van het koningshuis charisma uit, zelfs The Queen is een echte 'madam'. Het is dan ook logisch dat er een hele merchandising rond het koningshuis is ontwikkeld."





"Op de Royal site kan je officiële items op de kop tikken, maar die zijn vaak duur. Ik ga steeds op ronde door Londen en intussen ken ik de winkeltjes waar steeds leuke gadgets te vinden zijn. Van Harry en Megan heb ik nog niet veel, dus daar zal het grootste budget wel naartoe gaan."





En als Tanja toch iets mocht vergeten zijn, kan ze dat tijdens haar volgende bezoek aankopen, want op 12 oktober reist ze al terug af naar Londen voor het huwelijk van prinses Eugenie en Jack.





Verkiezingen

"Helaas moet ik dan snel weer terug naar België afreizen om tijdig te kunnen gaan stemmen", zegt Tanja lachend.