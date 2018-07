Suikkerrock maakt zich op voor hete start SPECIALE SCHERMEN VOOR GROTERE FESTIVALBELEVING VANESSA DEKEYZER

27 juli 2018

02u24 0 Tienen Suikerrock maakt zich vandaag op voor een hete start van het driedaags festival. Dat wordt om 18.15 uur afgetrapt door Je Broer. Vervolgens komen Lil Kleine, Kraantje Pappie, Steve Aoki en Lost Frequencies aan de beurt. Er zal dus volop gedanst kunnen, ook op de Veemarkt, waar onder meer Tienenaar DJ Voltage, de 20-jarige Tibeau Reynaerts, voor het eerst aantreedt.

"Dit is een bevestiging van mijn hard werk", reageert Tibeau. "Het was toch wel knokken voor mijn plaatsje in de DJ-wereld en wanneer je dan op Suikerrock mag spelen, geeft dat zeker veel voldoening. Ik kijk er enorm naar uit!" Tibeau treedt zaterdag om 20 uur aan. "Ik heb al enkele berichtjes gehad van 'fans', die sowieso komen kijken, en mijn vrienden en familie komen ook heel vaak mee. Zij steunen mij door dik en dun." Hopelijk geraakt DJ Voltage op tijd in Tienen, want voor Suikerrock speelt hij voor Brussels Airlines in Madrid op een Gate Party van Tomorrowland en daarna op het Boomse festival zelf, waar hij de Brussels Airlines Stage host. "Dat moet wel lukken. Het is wel leuk dat ik eerst ver van huis een set mag draaien en daarna in mijn thuisstad mag optreden, twee nieuwe ervaringen, die ongetwijfeld onvergetelijk zullen worden." Vanavond op de Veemarkt kan je Conflictious Beats, Radio Rubbens, Wildhoney en Gust De Coster aan het werk zien. Op de Acoustic Stage treden achtereenvolgens Rune, Red Cloud, Jo Laureys en Bonni aan.





Nieuwigheden

Ook naast het muzikale valt er heel wat te zien op Suikerrock, waaronder enkele nieuwigheden. "Op de Grote Markt pakken we uit met meer videoschermen", zegt organisator Walter Kestens. "De schermen op de torens worden ook anders geplaatst en er komt ledboarding boven de tapstanden, een primeur in de festivalwereld. Waarom we dit doen? Om de beleving voor onze festivalgangers sterk te vergroten. Iedereen zal meegesleurd worden in onze 'sweet vibes'. Ook in het gratis deel van het festival zitten enkele nieuwigheden. De partnerstanden pakken onder meer uit met nieuwe animatie. In de Peperstraat zal je hockey kunnen spelen en op zondag zorgt de Gezinsbond voor animatie voor de kleinsten onder ons."





Elk jaar verbindt Suikerrock zich aan een of meerdere goede doelen. "Dit jaar springen we mee op de 'trein' voor sensibilisering tegen spoorlopen", aldus Walter. "Dat is een zeer gevaarlijke trend, waartegen we samen met Infrabel een vuist willen maken. Je vindt de stand op de Veemarkt. Nog nieuw is dat er op vrijdagavond op de Veemarkt een 80's party zal zijn. Terwijl het jonge geweld overdonderd wordt op Grote Markt met internationale acts als Steve Aoki en Lost Frequencies, willen we de net iets minder jonge positivo's uit hun bol laten gaan op de Veemarkt met muziek uit de jaren '80."