Suikerrockbol levert 8.000 euro op voor Huis in de Stad

Tijdens de Warmste Week overhandigden Walter Kestens, voorzitter Suikerrock, Jan Ingels, plant director van de Tiense Suikerraffinaderij, en Michel Vanderveken, zaakvoerder van Bakkerij Het Brood, de opbrengst van de Suikerrockbol-actie aan Hilde Van Goethem, algemeen directeur van het Huis In De Stad vzw. Het werd een mooi bedrag van 8.165 euro. De Suikerrockbol, een artisanale Tiense lekkernij met toetsen van een boule-de-berlin en een smoutebol, afgewerkt met de kleuren van Suikerrock en een vleugje Tiense Suiker, werd sinds juni verkocht in de zes vestigingen van Het Brood en ook tijdens Suikerrock in de Sweets Stand op de Grote Markt. Per verkochte bol werd 0,50 euro geschonken aan Music For Life ten voordele van vzw Huis in de Stad uit Tienen. "Dit is het resultaat van de inzet van honderden, warme en gedreven medewerkers van Suikerrock, Tiense Suikerraffinaderij en het Brood", aldus Walter Kestens.





(VDT)