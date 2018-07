Suikerrock zoekt vers bloed 10 juli 2018

02u37 0 Tienen Suikerrock is nog op zoek naar medewerkers voor de festivaldagen 27, 28 en 29 juli, maar ook voor de opbouw en demontage, vanaf woensdag 18 juli tot en met woensdag 1 augustus.

"Het zijn doorgaans geen 'zware' jobs die je als medewerker in de opbouwfase moet uitvoeren", klinkt het. "De opbouw van podia en constructies laten we over aan professionals. We zoeken wel mensen die een handje willen toesteken bij bijvoorbeeld de drankverdeling en het klaarmaken van tappunten, het ophangen van spandoeken, het plaatsen van hekken, toezicht op de werfzone enzoverder. Voor de festivaldagen zijn we nog op zoek naar medewerkers voor taken zoals steward, drankverdeling, catering crew en artist en toegangscontrole.





Als je zin hebt om met ons mee te werken, stuur dan nu een email naar medewerkers@suikerrock.be met daarin jouw persoonlijke gegevens, maar ook je interesses en kennis of opleiding en de dagen waarop je kan meewerken." (VDT)