Suikerrock zoekt akoestisch talent 16 mei 2018

De organisatoren van het festival Suikerrock zijn op zoek naar talent voor de Acoustic Stage, een klein en gezellig podium in de Nieuwstraat, op het gratis deel van de festivalsite. Vanaf vandaag zijn er veertien plaatsen te verdelen, gespreid over de drie festivaldagen (27, 28 en 29 juli). Inschrijven kan via vi.be, het vibe-platform van Poppunt. Zowel singer-songwriters als bands mogen zich inschrijven, al zijn enkel akoestische en elektrisch-akoestische instrumenten toegelaten. (VDT)