Suikerfabriek stelt water ter beschikking landbouw en groendienst 04 augustus 2018

02u32 0 Tienen Dat het een extreem droge en hete zomer is, is voor iedereen wel duidelijk. Gezien dit een impact heeft op zowel de stad Tienen waar geen water meer beschikbaar is voor de groendienst, als voor de landbouwers in de regio, heeft de Tiense Suikerraffinaderij beslist om gezuiverd restwater ter beschikking te stellen als sproeiwater.

"Water zit in het DNA van een suikerfabriek," zegt Jan Ingels, Directeur Suikerfabrieken. "Een suikerbiet bestaat namelijk uit zo'n 80% water. Dit wordt tijdens de bietencampagne gerecupereerd en hergebruikt als waswater en proceswater." De totale waterflow binnen de Tiense Suikerraffinaderij wordt optimaal beheerd, gerecupereerd en waar mogelijk en gezuiverd.





"Het is dit water dat we graag ter beschikking stellen aan de groendienst van de Stad Tienen. We willen ook nadruk leggen op het feit dat we eveneens water ter beschikking stellen van de landbouwers," vervolgt Isabelle Roelandts , woordvoerster Tiense Suikerraffinaderij. Geïnteresseerden kunnen zich melden via agroraftir@raftir.be. Ook burgemeester Katrien Partyka is blij met dit initiatief. (HCH)