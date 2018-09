Suikerbietencampagne start zoals gepland 05 september 2018

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft de toelating van de site van Tiense Suikerraffinaderij in Wanze ingetrokken, omdat na een klacht gebleken is dat er deeltjes van de opslagsilo's kunnen loskomen en zo in de suiker kunnen belanden. Omdat er geen problemen waren voor de voedselveiligheid en de gezondheid, werden de producten niet ingetrokken, maar er moeten wel werken uitgevoerd worden in de fabriek van Wanze. "In Tienen gaat alles sowieso door zoals gepland, maar voor de fabriek van Longchamps, die via een pijplijn verbonden is met Wanze, ligt het iets moeilijker. Maar in Wanze ziet men toch de mogelijkheid om de noodzakelijke werken tijdig af te ronden, zodat ook daar alles rond 19 september kan starten", aldus Isabelle Roelandts, woordvoerster van Tiense Suiker. De bietenplanters hadden liever nog een week langer gewacht. Jean-Paul Vanelderen, vzt van de Bietenplanters: "Door de lage prijs die we krijgen proberen we uiteraard het aantal kilo's op te voeren. In september kunnen de bieten nog groeien, want we weten uit ervaring dat er van september tot begin oktober nog 20 ton per hectare kan bijkomen. Trouwens, het is niet omdat de werken in Wanze tijdig klaar zijn, dat men ook met de campagne kan starten. Dat zal afhangen van de controle van het voedselagentschap". (HCH)