Suikerbietencampagne loopt tot einde januari Christian Hennuy

22 december 2018

18u23 0

Het wordt een bijzonder lange suikerbietencampagne van ongeveer 130 dagen, die pas zal eindigen op 27 of 28 januari 2019. “We zijn gestart op 19 september en andere jaren wordt het uitkijken naar de jaarwisseling en het einde van de campagne, maar dit jaar gaat de verwerking in januari nog bijna een ganse maand door. We zijn nooit zo laat geëindigd. De reden hiervoor is dat de fabriek in Wanze pas in oktober is gestart met de campagne, en dat de Tiense Suikerfabriek ook de suikerbieten uit die regio mee heeft verwerkt”, aldus Jan Ingels, directeur van de suikerfabrieken. Volgende bietencampagne wordt wel korter.

Exacte cijfers over de suikerbietencampagne wil men bij Tiense Suiker niet meer geven, omdat sinds de liberalisering van de suikermarkt de concurrentie zeer groot is. Maar volgens cijfers van het KBIVB zou de suikerrijkheid dit jaar boven de 18% liggen en de opbrengst zou schommelen rond 80 ton bieten per ha. De fabriek haalt een hoger rendement dan ooit, hoger dan de verwerking van 13000 ton suikerbieten per dag uit het verleden. Maar ook hier geen exacte cijfers. Ook geen cijfers over de hoeveelheid geproduceerde suiker.“ Het was geen topjaar voor suikerbieten, maar ze hebben goed stand gehouden tijdens de droge zomerperiode. De verschillen per regio varieerden wel sterk. De bieten konden stand houden omdat de plantenwortels tot 2 meter diep de grond ingaan”, aldus directeur Ingels. In de Tiense suikerfabriek werken 180 personeelsleden, maar tijdens de bietencampagne liep dit aantal op tot 250. “Daarbuiten zijn er ook veel externe bedrijven, en met de planters, de logistiek en de transportsector, mag men het impact op de werkgelegenheid in de sector met 10 vermenigvuldigen”, aldus Ingels. De suikerfabriek investeert jaarlijks meer dan 15 miljoen euro in de twee vestigingen van Tienen en Longchamps, voor de campagne zelf, maar er worden steeds nieuwe producten gelanceerd bij het bedrijf. Zo werd een volledig innovatief klontje gelanceerd met een zeskantige vorm. Er wordt ook geïnvesteerd in een tweede productielijn voor parelsuiker in de recent gebouwde suikermodule in Tienen ‘de kathedraal’ genoemd. Die parelsuiker is nodig voor de Belgische wafels, wereldwijd zeer gegeerd.

“Volgend jaar zullen er na overleg iets minder bieten uitgezaaid worden en we streven naar een campagne van 120 dagen, tot in de eerste helft van januari”, besluit Jan Ingels. Peter Haegeman, secretaris-generaal van de Confederatie van Belgische Bietenplanters had er al eerder voor gewaarschuwd: “Steeds meer bieten uitzaaien en de fabrieken meer laten produceren, is geen oplossing voor de suikersector”. Landbouwer Yves Flawinne uit Altenaken-Hoegaarden: “Ik zet volgend jaar zeker niet meer bieten, omdat het te slecht betaald is. Sommige boeren minderen zelfs drastisch. Vroeger was de suikerbiet een topvrucht, nu niet meer. Ik zie het niet verbeteren want men breekt overal suiker af, en er zijn alternatieven voor suiker. De opbrengst viel dit jaar nog mee met een suikergehalte rond 19% en 80 tot 95 ton bieten per ha. Al mijn bieten zijn nu gerooid en liggen afgedekt met Toptex op hopen in het veld. Rond 25 januari gaan mijn laatste suikerbieten naar de fabriek”.