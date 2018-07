Subsidies voor toeristische logies in Vlaams-Brabant 18 juli 2018

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies in Vlaams-Brabant. In totaal gaat er 189.280 euro naar vijf Vlaams-Brabantse logiesuitbaters. Weyts focust gericht op structurele verbeteringen, zoals toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen. "Dit soort investeringen zijn vaak niet meteen rendabel", zegt minister Weyts. "Daarom geven we de logiesuitbaters een steuntje in de rug. Door te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, spelen we in op een echte nood. Elke Vlaming, ook wie een beperking heeft, moet op vakantie kunnen gaan in eigen land." Voor het Hageland gaat het om vakantiewoning Bogaerde Winning in Bekkevoort en Alpha Hotel in Tienen. Beiden kunnen rekenen op een mooi bedrag aan subsidies, namelijk 42.895 euro. Logiesuitbaters kunnen begin 2019 opnieuw een subsidieaanvraag indienen. (VDT)