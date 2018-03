Subsidies voor ontwikkeling van nieuwe bedrijfssite rond Citrique 01 maart 2018

02u26 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant trekt 547.104 euro subsidies uit voor vier nieuwe innovatieve en maatschappelijk relevante projecten. Een van die projecten is de realisatie van een nieuwe open en innovatieve bedrijfssite rond de Tiense citroenzuurfabrikant Citrique Belge.

Zoals Citrique zijn er in heel de wijde wereld maar goed vijftien spelers. In Europa zijn ze nog met twee. Maar de concurrentie is bikkelhard en de prijzen voor het gewone citroenzuur, gebruikt in bijvoorbeeld limonade, ontkalker of bewaarmiddel, zijn soms heel fluctuerend. Citrique wil daarom inzetten op beter geprijsde specialiteiten voor food en pharma.





Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is het van belang dat er een nieuwe productiesite ontwikkeld wordt, die zeer flexibel kan omgebouwd worden, afhankelijk van het type zout van citroenzuur dat wordt geproduceerd. Dit vergt een grondige studie. "Uniek in dit project is dat Citrique deze site niet alleen voor zichzelf wil houden. In de plaats daarvan gaat ze samen met andere partners uit de foodsector kennis, kunde en investeringen delen. Deze vorm van 'open innoveren' is een unicum in de meestal heel besloten foodwereld waar iedereen angstvallig recepturen geheim houdt", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie.





Partners in het project zijn Flanders'Food, veel voedingsbedrijven, UCLL, de POM Vlaams-Brabant en SugaR&D-community. De projectkost wordt geraamd op 504.656 euro. Hiervan zal 150.000 euro gesubsidieerd worden door de provincie. (VDT)