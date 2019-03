Straffe stoten op Pi-dag in ‘t Klein Atheneum: Nadia kan getal tot 280 cijfers na de komma onthouden vdt

15 maart 2019

De leerlingen van de kangoeroeklas van ’t Klein Atheneum daagden elkaar uit op de Pi-feestdag om zoveel mogelijk cijfers na de komma te kunnen onthouden. De winnaars waren Maxime Cloots en Lynch Vanwelden voor het 3de leerjaarmet 65 cijfers na de komma, Ella Vleminckx voor het 5de leerjaar met 100 cijfers na de komma en Nadia El Jattari voor het 6de leerjaar met maar liefst 280 cijfers na de komma. De leerlingen mochten kiezen of ze de getallen opschreven of opsomden. In de jury zat juf Marleen van de kangoeroeklas en Tanja Maes, waarnemend directeur van de school.