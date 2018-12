Stort aan warenhuis Carrefour groeit week na week aan vdt

07 december 2018

13u51 3

Het sluikstort aan de glasbollen aan warenhuis Carrefour blijft groeien. Enkele weken geleden postten we in de krant een foto van de berg vuil. Intussen is het zootje nog steeds niet opgeruimd. Integendeel, mensen blijven er gewoon vuil bijgooien. Met eigen ogen zagen wij hoe een man lege bierblikjes uit zijn wagen haalde en deze zonder enige verlegenheid op het stort erbij gooide. Misschien kan de stad toch eens overwegen om hier nieuwe camera’s op te stellen?