Stopzetting verhuur OC Hakendover 30 juni 2018

02u38 0

Eind dit jaar start de stad met de renovatie en nieuwbouw van het ontmoetingscentrum in Hakendover. Dat gebeurt op dezelfde manier als in de andere deelgemeenten in Tienen. Tijdens de verbouwingswerken kan de zaal uiteraard niet verhuurd worden. De gemeenteraad keurde de beslissing dan ook goed om de verhuur vanaf 1 november stop te zetten. (VDT)