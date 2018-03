Stockageprobleem jeugdverenigingen opgelost 30 maart 2018

02u44 0

Begin september namen de jeugdverenigingen Kriko-Bea en Akabe Blits hun intrek in de gebouwen op het Rakkersveld. Niet alle kampmaterialen konden echter mee verhuizen. "Tot nu werden deze, samen met de materialen van KSA Tienen, in drie containers gestockeerd aan het parochiecentrum in de Oude Vestenstraat, maar door de nakende sloop van dit gebouw, moeten de containers hier weg", zegt schepen van Jeugd, Gijsbrecht Huts (N-VA). De stad Tienen knoopte daarom gesprekken aan met EcoWerf. "Dankzij de medewerking van Tom Roovers (Groen), schepen van Leefmilieu, mogen de containers verhuizen naar de terreinen van EcoWerf in de Ambachtenlaan", gaat Gijsbrecht verder. "Deze locatie blijft minstens enkele jaren beschikbaar. Op die manier is het stockageprobleem van de jeugdverenigingen voor een hele tijd van de baan." (VDT)