Sticker op venster moet dieren redden bij eventuele brand 04 mei 2018

De hulpverleningszone Oost lanceert een sticker waarmee men kan aangeven dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Jaarlijks laten honderden huisdieren het leven in een woningbrand. Door middel van een dierensticker kunnen brandweerploegen ter plaatse snel zien hoeveel en welke huisdieren er zich in de woning bevinden.





Het is evenwel geen garantie dat de dieren gered kunnen worden. De sticker dient goed zichtbaar op een venster gekleefd te worden en het is belangrijk dat hij up-to-date blijft.





De stickers zijn momenteel te koop aan de onthaalbalie in het stadhuis van Tienen en bij de overige gemeentes die deel uitmaken van de Hulpverleningszone Oost. Ze kosten vier euro per stuk.





