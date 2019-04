Stichting Delacroixtochten Christian Hennuy

12 april 2019

Op woensdag 17 april van 7 uur tot 15 uur organiseert wandelclub Trip-Trap Kumtich, de Stichting MM Delacroixtochten. Het parcours voert via landelijke wegen langs de Bosschellehoeve, de Beenshoeve en de Kruisbeemdhoeve. Er zijn twee parcours van 5 km. De volledige opbrengst gaat naar de instelling. Vertrek aan Dagcentrum De Cleynen Bempt, Sint-Truidensesteenweg 492 in Hakendover-Tienen. Er zijn ook afstanden van 6, 7 of 8 kilometer, onderling combineerbaar. Er is eten en drinken te krijgen aan democratische prijzen. Deelname 1,50 euro. Info: 0497/ 16. 87. 94