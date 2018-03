Steven Massart behaalt MASTER QEP-kwaliteitslabel 20 maart 2018

02u35 0 Tienen Architectuurfotograaf Steven Massart (42) kreeg het MASTER QEP-kwaliteitslabel officieel overhandigd door burgemeester Katrien Partyka.

Vijftien jaar na zijn eerste schuchtere stapjes als beroepsfotograaf mocht Steven dit lael ontvangen, als tweede architectuurfotograaf in Vlaanderen. Het QEP en MASTER QEP zijn kwaliteitslabels die door de FEP - de Europese beroepsvereniging van fotografen - worden toegekend. Steven stelde een reeks van 20 beelden samen die positief werden beoordeeld door een 7-koppige jury van professionele Europese fotografen, zowel op de technische als op de inhoudelijke kwaliteiten van de beelden.





"Voor mij betekent dit een bekroning van het voortdurende streven naar een hogere kwaliteit op alle vlakken. Opdracht na opdracht trachten we het onderste uit de kan te halen en trachten we beelden af te leveren die beantwoorden aan de opdracht, maar tegelijk ook nog een stapje verder gaan. De visie van de opdrachtgever aanvullen met mijn visie als fotograaf en het geheel zo naar een hoger niveau tillen, is wat ik nastreef. Een MASTER QEP-kwaliteitslabel behalen kan uiteraard niet zonder opdrachten. Of opdrachtgevers die mij reportage na reportage het vertrouwen geven om hùn project door mij in beeld te laten brengen. Dat ze dan kiezen voor mijn kijk op hun project maakt me dan ook trots." (KBG)