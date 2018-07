Steve Aoki vervangt Pitbull 23 juli 2018

02u32 0

Suikerrock heeft belangrijk nieuws: Pitbull cancelt zijn optreden op Suikerrock. "Maar we hebben ook fantastisch goed nieuws: superster Steve Aoki komt naar Suikerrock en neemt met veel goesting de plaats in van Pitbull op ons hoofdpodium", kondigt Walter Kestens aan. "Op vrijdag 27 juli hebben we met Lost Frequencies en Steve Aoki twee internationale top dj's op één podium, op één avond, op de Grote Markt van Tienen." Alle andere helden van Suikerrock op vrijdag blijven meer dan ooit paraat, maar de timing wordt lichtjes aangepast waardoor het optreden van Lost Frequencies Live een half uur vroeger van start gaat. (VDT)