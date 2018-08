Stephan en Kevin wandelen Dodentocht voor goed doel 23 augustus 2018

Stephan Porton uit Bost en Kevin Kinnaer uit Walshoutem wandelden met succes de Dodentocht uit. Ze deden dat niet voor zichzelf maar voor de 8-jarige Amélie Bogaert, een meisje uit Willebringen (Boutersem), dat lijdt aan het ongeneeslijke Epidermolysis bullosa (EB). EB is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep van zeldzame, erfelijke blaaraandoeningen waarbij er blaren ontstaan bij de minste wrijving of aanraking op de huid maar soms ook op de slijmvliezen. De vzw Debra zet zich in voor meer onderzoek naar deze ziekte. Stephan en Kevin slaagden er niet alleen in om de Dodentocht uit te wandelen, maar ook om een mooi bedrag van maar liefst 2.853 euro in te zamelen.





(VDT)