Stemmen voor niet-Belgen 13 april 2018

02u35 0

Morgen is er van 16 tot 18 uur in Pand 10 aan het Stationsplein een infosessie over stemmen voor niet-Belgen. Niet-Belgen die willen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen en zich voor 31 juli 2018 laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur. (HCH)