Start vierde werkingsjaar Wielertoeristenclub GS Bikers Tienen vdt

20 februari 2019

14u31 0 Tienen De start van het vierde werkingsjaar van de GS Bikers begint op zondag 3 maart met een eerste inlooprit van ongeveer 62 kilometer. Iedereen is welkom om 9 uur op de parking van de het Grand Slam Sportcentrum.

In het licht van de clubpolitiek om vooral een toegankelijke wielervereniging te zijn die open staat voor alle soorten wielerliefhebbers en onder het motto ‘samen uit, samen thuis’ , besliste het bestuur van de vzw GS Bikers Tienen om enkele wijzigingen door te voeren in het wieleraanbod. Zo zal er voortaan met drie gemiddelde snelheidsniveau ’s gewerkt worden zodat iedere wielerliefhebber,volgens zijn ervaring en kunde,op een comfortabele manier kan aansluiten bij een van de drie groepen. Er worden naast de gewone zondagsritten tijdens de zomermaanden mei tot september ook woensdagavondritten georganiseerd en bovendien staan er al enkele daguitstappen en een wielerweekend gepland.

De GS Bikers Tienen zijn ook een club met een groot hart. Zo vaardigen wij jaarlijks een of meerdere ploegen af voor het initiatief van 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Heel wat activiteiten worden opgezet om de nodige fondsen te verwerven voor deelname aan dit maatschappelijk belangrijk initiatief, van spinningsessies en quizzen over snoepverkoop tot spaghettiavonden. Meer informatie vind je op www gsbikerstienen.be of bij een van de bestuursleden. Mailen kan naar gsbikerstienen@gmail.com.